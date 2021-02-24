Emre Ergen kimdir? Emre Ergen kaç yaşında, nereli? Emre Ergen eşi kimdir? Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer aslen nereli?

Müzik dünyasının severek takip ettiği çift Emre Ergen ve Ayşe Dinçer şarkıları! Emre Ergen kimdir? Emre Ergen kaç yaşında, nereli? Emre Ergen eşi kimdir? Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir?

Müzik dünyasında Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Emre Ergen kimdir? Emre Ergen kaç yaşında, nereli? Emre Ergen eşi kimdir? Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer aslen nereli?

EMRE ERGEN KİMDİR?

Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen, müzisyen eşi Ayşe Dinçer ile birlikte 2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibindeyer almıştır.

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 yılında doğan Ayşe Dinçer, Ankaralı Ayşe olarak bilinmekte. Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.

AYŞE DİNÇER ŞARKILARI

Ayşe Dinçer'in bugüne kadar çıkardığı albümler ise. 1999 Gözlerin Aydın, 2008 Koçum Benim, 2010 Bu Fasülye 7.5 Lira, 2011 Bay Bay Canım, 2012 Nakış Nakış, 2013 Gönüllerin Ayşesi, 2014 Aşkımız Olay Olacak, 2015 Bunun Adı Aşk ve 2017 Oh Sana.