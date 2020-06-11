Emre Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı kaç yaşında ve nereli? Emre Cemil Ayvalı hayatı ve biyografisi! AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı olarak uzun yıllar görev yapan Emre Cemil Ayvalı hakkında merak edilenler haberimizde. Emre Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı kaç yaşında ve nereli? Emre Cemil Ayvalı hayatı ve biyografisi!

Uzun yıllar AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir isim olan Emre Cemil Ayvalı dönem dönem sosyal medyada gündem oluyor. Emre Cemil Ayvalı hakkında merak edilenleri ve eğitim bilgilerini sizler için kaleme aldık. Emre Cemil Ayvalı hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde.

EMRE CEMİL AYVALI KİMDİR?

10/04/1988 İzmir doğumludur. İlköğretimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulunda, Ortaöğretimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlamıştır.

İlk siyasi deneyimini 2006 yılında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında yaşamış, burada önce İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ardından da sırasıyla Ar-Ge, Tanıtım ve Medya, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur.

3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları 2. Olağan kongresinde Başkan Adayı Hamza Dağ'ın listesinden İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

EMRE CEMİL AYVALI

2011-2012 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığını yürütmüştür. 29 Nisan 2012'de Genel Merkez Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçilmiştir. 2013 yılının Eylül ayından bu yana Halkla İlişkiler Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.