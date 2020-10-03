Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı
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Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı

03.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:17

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, dün akşam katıldığı programda reşit olmadan önce arkadaşının kendisine arabada tecavüz etmeye kalkıştığını itiraf etti.

Günlerdir boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç, dün akşam Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu.

"TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI BELKİ BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Hayatıyla ilgili samimi itiraflar da bulunan Sarnıç "Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı" dedi.

YAĞMUR, EMRE'Yİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PLAN MI YAPTI?

Yağmur Sarnıç'ın cezaevi firarisi Erdi Sungur ile boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptığı iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programına katılan Sungur, "Yağmur, Emre'yi insanı kemikleriyle yiyen bir domuzla aynı depoya kapatıp öldürtecekti" demişti. Yağmur Sarnıç ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek Sungur'un kendisine saplantılı şekilde aşık olduğunu söylemişti.

Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı
Haber Yorumları (2)
KAZIM: tamam da bunun konuyla ne alakası var? iyice saçmalamaya başladın
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SENER4EVER: Salakmi be bu kadin yaa
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