Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Contra Ücra sözleri!
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni parçasını Emrah Karakuyu ile yaptı. İkilinin yeni parçası dijital müzik platformlarında yayınlandı. Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri kısa sürede araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Emrah Karakuyu Ücra sözleri, Contra Ücra sözleri, Contra Ücra şarkı sözleri!
Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yepyeni düetlerini 9 Temmuz itibari ile paylaştı. İşte, Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri!
EMRAH KARAKUYU CONTRA ÜCRA ŞARKI SÖZLERİ
Ön Nakarat: Contra
Bütün şehir uyuduğunda
Yeni sesler duyunca
Erdi yine benden öte
Senden içeri, bestem zuhura
Son sözlerim sandığımda
Yanan gömlekler askılarda
Yakınlaşırsam aklıma
Nakarat: Contra
Bir dileğim daha var galiba
Yüz bulmuşken Tanrı'dan
Unutulmuşken daima
Yarınlardan ücra
Bir dileğim daha var galiba
Yüz bulmuşken Tanrı'dan
Gerçi yaşardım daima
Yarınlardan ücra
Verse 1: Emrah Karakuyu
Diyorlar aşk dediğin hemen öldürmez, hemen öldürmez
Dert olup, girer ansızın hep gece göğsünden, gece göğsünden
Yılların adı bile yok, bir de unutamıyorsun esir almışk?n kalbini
Suç bulup kadere yine sövdüm b?n, yine sövdüm ben
Var mı şu hayatın benden alacağı daha?
Sorma bi' neden; kim günahsız kalmış, yalan
Duymadın mı hasretin sesini; söyle, arsız zaman
Şimdi hep dalıp gidiyor aklım hatıralara
Ön Nakarat: Emrah Karakuyu
Bütün şehir uyuduğunda
Yeni sesler duyunca
Erdi yine benden öte
Senden içeri, bestem zuhura
Son sözlerim sandığımda
Yanan gömlekler askılarda
Yakınlaşırsam aklıma
Nakarat: Contra
Bir dileğim daha var galiba
Yüz bulmuşken Tanrı'dan
Unutulmuşken daima
Yarınlardan ücra
Bir dileğim daha var galiba
Yüz bulmuşken Tanrı'dan
Gerçi yaşardım daima
Yarınlardan ücra
Verse 2: Contra
Sövdüm, saydım her günüme
Yine, yeni, yeniden derin suların dibinden kaybolup
Çıkarım yeryüzüne, çalıp şarkımızı Ada vapurunda hayat bulurum
Yine bir bağ bozumu, yine mey
Diyorlar "Aşk, kavuşamayana aşk olur."
Diyorlar "Öldürmez", o zaman nasıl cenneti gördüm ben?
- Lyrics by Emrah Karakuyu
- Lyrics by Çağdaş Terzi
- Music by Taner Yıldırım
- Produced by Tanerman
- Vocals: Emrah Karakuyu, Contra
- Mix & Mastering: Lex Barkey
- Visual Artist: Oğuzcan Pelit
- Executive Producer: Riza Okcu on behalf of StageArt Europe GmbH