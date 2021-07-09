Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Contra Ücra sözleri!
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Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Contra Ücra sözleri!

Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Contra Ücra sözleri!
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni parçasını Emrah Karakuyu ile yaptı. İkilinin yeni parçası dijital müzik platformlarında yayınlandı. Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri kısa sürede araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri! Emrah Karakuyu Ücra sözleri, Contra Ücra sözleri, Contra Ücra şarkı sözleri!

Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yepyeni düetlerini 9 Temmuz itibari ile paylaştı. İşte, Emrah Karakuyu & Contra - Ücra şarkı sözleri!

EMRAH KARAKUYU CONTRA ÜCRA ŞARKI SÖZLERİ

Ön Nakarat: Contra

Bütün şehir uyuduğunda

Yeni sesler duyunca

Erdi yine benden öte

Senden içeri, bestem zuhura

Son sözlerim sandığımda

Yanan gömlekler askılarda

Yakınlaşırsam aklıma

Nakarat: Contra

Bir dileğim daha var galiba

Yüz bulmuşken Tanrı'dan

Unutulmuşken daima

Yarınlardan ücra

Bir dileğim daha var galiba

Yüz bulmuşken Tanrı'dan

Gerçi yaşardım daima

Yarınlardan ücra

Verse 1: Emrah Karakuyu

Diyorlar aşk dediğin hemen öldürmez, hemen öldürmez

Dert olup, girer ansızın hep gece göğsünden, gece göğsünden

Yılların adı bile yok, bir de unutamıyorsun esir almışk?n kalbini

Suç bulup kadere yine sövdüm b?n, yine sövdüm ben

Var mı şu hayatın benden alacağı daha?

Sorma bi' neden; kim günahsız kalmış, yalan

Duymadın mı hasretin sesini; söyle, arsız zaman

Şimdi hep dalıp gidiyor aklım hatıralara

Ön Nakarat: Emrah Karakuyu

Bütün şehir uyuduğunda

Yeni sesler duyunca

Erdi yine benden öte

Senden içeri, bestem zuhura

Son sözlerim sandığımda

Yanan gömlekler askılarda

Yakınlaşırsam aklıma

Nakarat: Contra

Bir dileğim daha var galiba

Yüz bulmuşken Tanrı'dan

Unutulmuşken daima

Yarınlardan ücra

Bir dileğim daha var galiba

Yüz bulmuşken Tanrı'dan

Gerçi yaşardım daima

Yarınlardan ücra

Verse 2: Contra

Sövdüm, saydım her günüme

Yine, yeni, yeniden derin suların dibinden kaybolup

Çıkarım yeryüzüne, çalıp şarkımızı Ada vapurunda hayat bulurum

Yine bir bağ bozumu, yine mey

Diyorlar "Aşk, kavuşamayana aşk olur."

Diyorlar "Öldürmez", o zaman nasıl cenneti gördüm ben?

  • Lyrics by Emrah Karakuyu
  • Lyrics by Çağdaş Terzi
  • Music by Taner Yıldırım
  • Produced by Tanerman
  • Vocals: Emrah Karakuyu, Contra
  • Mix & Mastering: Lex Barkey
  • Visual Artist: Oğuzcan Pelit
  • Executive Producer: Riza Okcu on behalf of StageArt Europe GmbH
Haber Yorumları
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