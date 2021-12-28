Emrah Bey Apartmanı davasında 1 ölüm, 1 tahliye

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul Turgay Akkoçlu tahliye edildi. Tutuksuz sanık Hüseyin Bilgin Sert'in ise 26 Aralık'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Akkoçlu tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Heyet, Emrah Apartmanı ile ilgili tüm bilgilerin istenmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 24 Mart 2022 tarihine erteledi.