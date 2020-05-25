Emoji filmi nedir? Emoji film konusu nedir? Emoji künyesi nedir? Animasyon filmi Emoji hakkında her şey! Sevilen neşeli animasyon filmi Emoji hakkında merak edilenler haberimizde. Emoji filmi nedir? Emoji film konusu nedir? Emoji künyesi nedir? Animasyon filmi Emoji hakkında her şey!

Animasyon filmleri arasında çocuklar, gençler ve yetişkinler tarafından en beğenilenlerden biri olan Emoji filmi merak ediliyor. Neşeli, canlı ve komedi olarak herkesin beğeniyle izlediği Emoji filmi artık hayatımızın bir parçası olan Emoji karakterlerini gerçeğe dönüştürüp onlara hayat veriyor.

EMOJİ FİLM KONUSU NEDİR?

Emoji Filmi, akıllı telefonunuzun içindeki daha önce görülmemiş dünyanın kapılarını açıyor. Textopolis şehrinde bir mesajlaşma uygulamasının içinde yaşayan emojiler (Gene hariç), telefonun sahibi tarafından seçilecekleri günü bekleyerek ve favori emojiler arasına girmeyi ümit ederek yaşamaktadırlar. Gene filtresiz doğmuştur ve diğer emojiler gibi sadece bir ifadesi yoktur, birden fazla ifadesi vardır. Diğer emojiler gibi normal olabilmek için en iyi arkadaşı Beşlik'ten ve hacker Kaçak'tan yardım ister.

EMOJİ FİLM

EMOJİ FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Tony Leondis

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 8 Eylül 2017 Cuma

Senaryo: Eric Siegel , Tony Leondis

Seslendirme:

Anna Faris, T.J. Miller, Sofia Vergara, Patrick Stewart, James Corden

Yapımcı Firma: Sony Pictures Animation

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce