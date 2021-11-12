EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde 3 Kasım'da arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, aydınlatma direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi ise direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.

Standart dışı, boruların birbiri üzerine eklenmesiyle oluşturulan direğe yerleştirilen sokak aydınlatması armatürüne, bir başka direkten alınan elektrik enerjisinin kaçak hatla bağlanmış olduğunun aktarılan açıklamada, "Elektrik kablosunun izolasyonunu sağlayan dış kılıfının yırtılması sonucu, demir boruyla temas gerçekleştiği belirlenmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde sokak aralarında aydınlatma gereksinimi duyulan yerlerde mahalle sakinlerinin, yetkisiz kişiler tarafından yapılan önermelere güvenerek, yetkili dağıtım şirketine veya yerel idarecilere bilgi vermeden yaptığı bu tarz tesisatlar, halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Tüm boyutlarının yürütülen adli soruşturma sonunda belirlenecek olmasına rağmen olayın 'kaza olarak değerlendirilmemesi' gerektiğini şimdiden ifade edebiliriz" denildi.