Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: "2 saatte bir mola verin"
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Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: "2 saatte bir mola verin"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, sürücülerin trafik kaidelerine riayet etmeleri için bir taraftan denetimleri artırırken, bir yandan da sanal alemden araç kullananlara ikazda bulunuyor.

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı:
16.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:43

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, sürücülerin trafik kaidelerine riayet etmeleri için bir taraftan denetimleri artırırken, bir yandan da sanal alemden araç kullananlara ikazda bulunuyor.

Hem havaların ısınması, hem de pandemi döneminden sonra başlayan normalleşme ile birlikte vatandaşları memleketlerine gitme telaşı sardı. Uzun yola çıkacak araç sürücülerini sosyal medya hesaplarından uyaran Trafik Hizmetleri Başkanlığı, "Okulların tatile girmesiyle, şehirler arası yollarda yoğunluk başlıyor. Uzun yola çıkacak olan sürücüler muhakkak iki saatte bir en az 10 dakika mola vererek dikkatlerini toplamalı. Engelleri birlikte aşalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Unutmayın bu yolda hep birlikteyiz" ikazında bulunuyor.

Uykusuz yola çıkılmamasının önemine işaret edilen açıklamada, "Uzun yolculuklarda iki saatte bir verilen mola arasında hafif egzersizler yapılması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz. Sıcaklıklar sebebiyle direksiyon başında uyuklamaların doğurabileceğini unutmamak gerekir. Bilhassa tatil beldelerindeki hissedilir sıcaklıkların yer yer kırk derecenin üzerine çıkması vatandaşlara zorluklar yaşatabilir. Bu konuda tedbirlerin önceden alınması, uykusuz yola çıkılmaması, uzun yolculuklarda 2 saatte bir mutlaka mola verilmesi gerekir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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