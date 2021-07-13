Emniyet teşkilatı gazileri, hava araçlarıyla Ankara turu yaptı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet teşkilatı gazileri, Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde helikopterlerle şehir turu attı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet teşkilatı gazileri, Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde helikopterlerle şehir turu attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Gaziler Engelli Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına" çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Emniyet Teşkilatı mensubu 48 gaziye helikopterlerle başkent turu yaptırıldı.

Gaziler, gruplar halinde helikopterlere alınarak havadan Ankara'yı seyretti.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Kerim Acar, gazilerin motivasyonunu artırmak, onların sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri içinde bir dizi program düzenlediklerini belirtti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Acar, Havacılık Daire Başkanlığı pist alanının 15 Temmuz hain darbe girişiminde ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekti. Acar, şöyle konuştu:

"Bu alanda 7 meslektaşımızı ilk saldırıda şehit verdik. Aynı zamanda 16 Temmuz'un ilk dakikalarında Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain bombalı saldırıda 42 meslektaşımızı şehit verdik. Ankara Emniyet Müdürlüğünde 7 şehidimiz, İstanbul'da 5 şehidimiz, Muğla'da 2 şehidimiz olmak üzere 63 meslektaşımızı hain darbe girişiminde şehit verdik. 15 Temmuz 2016'da ülkemiz, milli birlik ve beraberliğimize, demokratik düzenimize, milli iradeye yönelik en büyük hain saldırıya maruz kaldı. Bu saldırı karşısında mücadele eden, ülkemizin birliği, devletimizin bekası için canını siper eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula da "Selam olsun Orta Asya'dan gelip bu toprakları yurt tutanlara. Selam olsun Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenlere. Selam olsun hendek-barikatta şehit düşenlere. Selam olsun 15 Temmuz'da şehit düşenlere. Selam olsun yarının bahtiyar şehitlerine. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadelerini kullanarak selamlama konuşması yaptı.

Kula, gaziler olarak allı şanlı Türk bayrağını yere düşürmemek için can verip can aldıklarını, kol verdiklerini, bacak verdiklerini, kanlarını akıttıklarını ve hiçbir zaman bayrağı yere düşürmediklerini dile getirdi.

"Biz halen ayaktayız"

Gazi Necmi Ketenci ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazilerin dimdik ayakta olduğunu göstermek için burada olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Duygularımız çok yoğun, anlatmak güç. O gece burada bazı şeyleri yaşamak lazımdı. Patlama anında burada yoktuk. Allah o gece bize şehadeti nasip etmedi, arkadaşlarımıza etti. Onları hatırlamak, o geceyi hatırlamak ayrı bir duygu. Bizim kutsallarımız var, vatanımız, bayrağımız var. Gazilerimizle beraber buradayız, çok mutluyuz. Biz halen ayaktayız. Devletimizin vereceği her türlü görevde canımızla, başımızla… Damarımızda son damla kan kalana kadar bu vatan için bu bayrak için ölmeye, öldürmeye, gazi olmaya adayım, aday olmaya da devam edeceğim."

Gazi Mehmet Açıktaş da 15 Temmuz'un kendileri için unutulmayacağını, şehitleri yad ettikleri gün olduğunu belirterek, "Ülkemizin haini bitmiyor, düşmanımız çok ancak bilmelidirler ki şehidin şahidi gazidir. Gazilerimiz dahil bugün değil her daim bayrağa kanıyla damga vurmak için hazır beklemektedir. Biz hazırız, onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu ülke bölünmeyecek, biz böldürmeyeceğiz, var olsun devlet, yaşasın özel harekat." diye konuştu.

Gazi Mehmet Beğen ise "Helikopter etkinliği yaptık. Burada hep beraber olmanın heyecanıyla birlikte olduk. Helikopterle gezmeyi daha önce yapmıştık ama bu vesile ile gezmek de bizim için güzel oldu. Özel harekatçılar olarak genelde ilçe değişimlerinde, Güneydoğu'da sıkıntılı dediğimiz bölgelerde helikopterle transferlerimizi gerçekleştiriyorduk. Bu etkinlikte bir arada olmamız bize daha çok heyecan verdi daha güzel oldu." dedi.

"Şehitlik, bir nurdur, gazilik de o nuru yaşatan onurdur"

Gazi Mehmet Özdemir de 15 Temmuz gecesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde darbecilerin F-16 bombası atması sonucu sağ bacağından yaralandığını aktardı.

Devletin, milletin hiçbir zaman yıkılmayacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi onlar ancak bizim sakalımızı kesebilir. Kolumuzu kesmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Gerekenler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Biz bu devlet için bedenimizi ortaya koyduk, kanımızı döktük, gerektiği yerde bütün gaziler olarak canımızı vermeye hazırız. Bu devlet için kanını dökmüş, organlarını vermiş insanları psikolojik olarak bir nebze de olsa rahatlatmak için yapılan bir organizasyondu. Hepimiz bu organizasyon için çok teşekkür ederiz devlet büyüklerimize. Gazilik, devletimizin bize verdiği bir şereftir. Şehitlik, bir nurdur, gazilik de o nuru yaşatan onurdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan