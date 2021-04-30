Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge tartışma yarattı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Emniyet genelgesine göre, toplumsal olaylarda polislerin görüntü ve seslerinin kaydedilmesi yasaklandı. Görevli polisler ile sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği"nin savunulduğu genelgede, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer alıyor.

"SES VE GÖRÜNTÜ ALMAK GÖREVİ YAPMAYA ENGEL"

Söz konusu genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" savunulurken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği öne sürüldü.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O GENELGE

ÇHD İstanbul Şubesi genelgeyi şu ifadeyle paylaştı; "İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi."

"GENELGEYLE BU KARARIN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Emniyet'in genelgesi sosyal medyada tartışma yaratırken, Habertürk canlı yayınında söz konusu genelge "Para Gündem" programında masaya yatırıldı. Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir genelgeyle ilgili yaptığı yorumda "Genelgeyle bu kararın alınması mümkün değil. Bunun kanunla yapılması gerekir" dedi.

"POLİS NE YAPACAK DA BU ENGELLENİYOR?" ALGINA NEDEN OLABİLİR

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise söz konusu genelgenin "Polis ne yapacak da bu engelleniyor?" algısına neden olabileceğini belirtti.