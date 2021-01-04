Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
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Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!

04.01.2021 23:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:46
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son zamanlarda yaygınlık kazanan WhatsApp dolandırıcılığına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

"BÖYLE BİR DURUMDA PANİK YAPILMAMALI"

SİBERAY'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında örnek bir görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

Emniyet örnek gösterip uyarıda bulundu: Bu tür WhatsApp mesajlarına dikkat edin!
Emniyet örnek gösterip uyarıda bulundu: Bu tür WhatsApp mesajlarına dikkat edin!
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