Emniyet Müdürü Zeybek'ten 25 Aralık mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emniyet Müdürü Zeybek'ten 25 Aralık mesajı

24.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:13
Emniyet Müdürü Zeybek'ten 25 Aralık mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu yayınladığı kutlama mesajıyla kutladı. Zeybek'in mesajında, "Gaziantep savunması, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen Gaziantep'in Kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, vatanın ve milletin bekası için canını seve seve düşmana siper eden kahraman Antep halkı, tüm dünyaya en zor şartlar altında tarihe adını altın harflerle yazdıran bir kahramanlık dersi vermiştir. Gururla yaşamış olduğumuz bu topraklarda bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Gazi şehrimizi ve yurdumuzu kurtarmak için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşerilerimizin 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Yıldönümü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Demet Akalın Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Vitor Hugo Ersun Yanal Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emniyet Müdürü Zeybek'ten 25 Aralık mesajı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:17:47. #1.14#
title