Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi
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Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis'teki muhtarlarla toplantı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis'teki muhtarlarla toplantı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Şube müdürleri ile birlikte Nurettin Mahallesi Habip Gözükızıl taziye ve kültürevinde güvenlik ve asayiş toplantısının 2'incisini düzenledi. Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarların mahallelerindeki asayiş, güvenlik başta olmak üzere sorun, sıkıntı ve çözüm önerilerini dinledi. Emniyet Müdürü Kurt, Son günlerde artan hırsızlık olaylarının büyük bölümünün çözüldüğünü, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını, vatandaşlardan bir olumsuzluk görmeleri halinde polis bildirmelerini istedi. Kurt, polis 155 imdat telefonunun 112 olarak değiştiğini, tüm vatandaşların gördükleri olumsuzlukları bildirmelerini istedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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