Emniyet Müdürü, Bombalı Saldırıda Şehit Olan Bekçinin Oğluna Kirve Oldu

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, geçtiğimiz yıl hakim, savcı ve emniyet personelinin bulunduğu lojmanlara bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan bekçi İbrahim Kete'nin 1 yaşındaki oğlu İbrahim Kete'nin kirvesi oldu.

Viranşehir Belediyesi tarafından şehit bekçi İbrahim Kete'nin 1 yaşındaki oğlu İbrahim için sünnet töreni düzenledi.Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, çok sayıda il ve ilçe protokolü vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlit ile başlayan programda çeşitli ikramlar yapıldı. Törende Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Şehit İbrahim Kete'nin oğlu İbrahim'in kirvesi olurken, Vali Erin, Jandarma Komutanı Öztürk, Başsavcı Doğan ve Kaymakam Çimşit, küçük İbrahim'e altın taktı. Vali Abdullah Erin, "Bugün hayırlısı ile İbrahim kardeşimizin sünnet ettirilen oğlunun törenine katıldık. İnşallah mürüvvetini de görürüz. Bu törende Şanlıurfa İl Emniyet Müdürümüz İbrahim'in kirvesi oldu. Ben buradan öncelikle tüm şehitlerimize, şehit kardeşimizin babasına ve İbrahim'e minnetle şükranlarımızı iletiyorum. Bu evlatları yetiştiren babaları tebrik etmek lazım. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

İbrahim Kete'nin kirvesi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ise, vatan uğruna şehit olan kardeşimiz İbrahim Kete'nin oğluna kirvelik yaptığını belirterek, sünnet töreninin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Öte yandan İbrahim Kete, 17 Şubat 2017 tarihinde ilçenin yenişehir mahallesinde bulunan hakim, savcı ve emniyet personelinin bulunduğu Adliye Lojmanları'na bombalı araçla saldırı da şehit olmuştu. - ŞANLIURFA