Emniyet müdür yardımcısının kazada ölen annesi toprağa verildi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan yemek dağıtım aracının altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısının annesi toprağa verildi.

Baklan ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sürücüsü Savaş Y.'nin kullandığı yemek dağıtım aracı aracı, geri manevra yaptığı sırada Fatma Erdem'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yılmaz Yener'in annesi olduğu öğrenilen Fatma Erdem'in cenazesi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hilal Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdem, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ