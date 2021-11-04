Emniyet müdür yardımcısı ile 'beni tanımadın mı' tartışmasında polis memuruna beraat

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile lojmanda 'Beni tanımadın mı' tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün arasındaki hukuk mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, Uğur Ergün'ü, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraat ettirdi.

Olay, geçen yıl Uncalı Polis Lojmanları'nda gerçekleşti. Görev bölgesine gitmek için resmi kıyafetiyle lojmandaki dairesinden çıkan Uğur Ergün, merdivenlerde üzerinde sivil kıyafet bulunan Mustafa Hilmi Özgönül ile karşılaştı. Özgönül'den şüphelenen Ergün, apartmanda ne işi olduğunu sordu. Bunun üzerine Özgönül, il emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek, "Beni tanımıyor musun sen" dedi ve polis memuru Ergün ile tartışmaya başladı. Apartmandaki tartışmayı duyan polis memurunun eşi Şükran Ergün de olaya dahil oldu.

Şikayetçi avukatının davayı istinafa göndereceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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