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Emniyet kemeri takmayan sürücülere bu sefer ceza değil, hediye verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emniyet kemeri takmayan sürücülere bu sefer ceza değil, hediye verildi

Antalya'da jandarma trafik ekipleri Skorsky tipi helikopterle havadan emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma trafik ekipleri Skorsky tipi helikopterle havadan emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarıda bulunularak, hediye verildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında tüm Türkiye'de yapılan emniyet kemeri uygulaması, Antalya'da da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın'dan gelen özel maksatlı Skorsky tipi helikopter eşliğinde yapıldı. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in de katıldığı farkındalık denetiminde, havadan emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek kontrol noktalarına bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere bu sefer ceza yazmak yerine emniyet kemerinin önemi anlatılarak, İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan çeşitli hediyeler verildi. Kaymakam Köten, helikopterden indikten sonra karadaki denetimlere de katıldı. Köten, vatandaşlara hediye vererek, emniyet kemerinin önemine değindi.

Trafikte emniyet kemeri kullanmanın kazalarda riski yüzde 60 azalttığı belirtilen kampanyada, insanın güvenliği için emniyet kemeri takmanın yeterli olduğu belirtildi. - ANTALYA

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