Emniyet'in 'alev savaşçıları'na görkemli uğurlama

Muğla'da 29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz'de sona eren orman yangınlarında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 79 TOMA ve 409 polis arama kurtarma ve teknik personel, Muğla'dan uğurlandı.

Muğla'da 29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz'de sona eren orman yangınlarında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 79 TOMA ve 409 polis arama kurtarma ve teknik personel, Muğla'dan uğurlandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde orman yangınlarında görev alan emniyet personeli için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muğla'daki orman yangınlarında en kritik dönemlerde TOMA'lar ile yaptıkları müdahale ile dikkat çeken TOMA'lar ile Emniyet personeli yangınların tamamen kontrol altına alınmasının ardından tekrar görev bölgelerine döndü.

Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "15 gün boyunca yüreğimizi yakan, hepimizi derin üzüntülere boğan bir ağır yangın felaketini sonuçlandırmış olmanın huzuru ile arkadaşlarımızı yolcu etmek için bir araya geldik. Buradaki yangının bitiyor işaretlerini gördüğümüz saatlerde Batı Karadeniz bölgesinde Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde etkili olan ağır sel heyelan ve taşkın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu yangında polis teşkilatımız hepimiz şahit olduk, gözlerimiz ile gördük. Allah onlardan razı olsun. Bugüne kadar milletimizin düşmanlarına, birliğimizin ve beraberliğimizin düşmanlarına, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, kamu düzenimizin düşmanlarına karşı gözlerini kırpmadan onların attığı bombalara, onların attığı ateşlere kahramanca kendi canlarını nasıl attılar ise geçtiğimiz günlerdeki yangın felaketinde de ateşe karşı suyu sanki onlara silah sıkıyormuşçasına kahramanca sıktılar, ateşe attılar kendilerini. Yangında bunu yapan kahramanlarımız Kastamonu'da Ayancık'ta devam eden kurtarma faaliyetlerinde helikopterlerden inip o yavruları o sepetlere koyarken, anneleri sıcacık kucaklayacaksa babaları nasıl şefkat ile bağırlarına basıp o sepetlere koyacaksa o anlayış ile bir bir kurtardılar. 2 bine yakın insanımızı Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanları kurtardı. Bu mücadeleye destek veren, bu mücadeleye omuz veren, bu süreçte kahramanlarımızın morallerine moral katmak için destek olan, suyu ile ayranı ile duası ile bizimle beraber olan bütün kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Muğla'daki orman yangınlarında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı değişik illerden gelen personel araçlarına ve görevli oldukları TOMA'lara binerek Muğla'dan görev yerlerine uğurlandı.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı