KÜTAHYA (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret süresinde kendisine, Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti.

Kütahya ziyareti kapsamında ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Mehmet Aktaş, güvenlik ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ni de ziyaret eden Aktaş, burada görevli personelimiz ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a teşekkür eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, personele görevlerinde başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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