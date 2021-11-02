Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kütahya'da temalarda bulundu

KÜTAHYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kütahya valisi Ali Çelik'i ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzayan Aktaş'a Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya çinisi hediye etti.

Ziyaret makamda verilen görüntü sonrası basına kapalı olarak devam etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kütahya temasları kapsamında daha sonra Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin koç tarafından karşılanan Aktaş, tören birliği ve emniyet mensuplarını selamladı.

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterini imzalarken günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Ziyaret, güvenlik toplantısı ile devam etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a Kütahya ziyaretine narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik, terör, istihbarat ve asayiş daire başkanları da eşlik etti.(EFE-) - KÜTAHYA