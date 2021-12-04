Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli'nde Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı - Haberler
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli'nde Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli'nde Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli'nde Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırklareli'nde Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı.

Aktaş ilk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Vali Bilgin ile bir süre görüşen Aktaş, ardından valilik toplantı salonunda Güvenlik ve Koordinasyon toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Aktaş'ın İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan brifing aldığı öğrenildi.

Toplantının ardından Vali Bilgin Aktaş'a Fatih Dökümhanesinin minyatürünü hediye etti.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinde incelemelerde bulundu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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