Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep'te Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep'te şehit ailelerini ziyaret ederek, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep'te şehit ailelerini ziyaret ederek, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Aktaş, temasları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ardından yeni yapılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatını ve yapımı tamamlanan Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi'ni ziyaret eden Aktaş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Aktaş, daha sonra, Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz ve Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı'nın ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Aktaş'a Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek eşlik etti.

Kaynak: AA