Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat'ta trafik kontrol noktasında denetimlere katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat'ta trafik kontrol noktasında denetimlere katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yozgat - Sorgun kara yolunun 25. kilometresinde polis uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, durdurulan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, broşür verdi. Aktaş, araçta bulunan çocuklara da oyuncak ve kırmızı düdük hediye etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmek, bayramın sevincine trafikte kaybedilen canların acısının, hüznünün karışmaması için hem emniyet teşkilatı hem de jandarma teşkilatının tam kadro yollarda olduğunu söyledi.

15 Temmuz gününden itibaren bayram sonuna kadar 13 günlük sürede bütün personelin hem bayram öncesi hem bayram sırası hem de bayram sonrasında dönüşlerle ilgili tedbirlerini almak üzere yollarda olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 9 bin 259 ekiple bu ekiplerde görev alan ortalama 17 bin 500 civarında arkadaşımızla sahada olacağız. Bayramdan kaynaklanan ve turizm sezonunda olmamız nedeniyle yollarda çok ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan kaynaklı kaza olmaması, insanlarımızı kaybetmemek, can ve mal kaybı olmaması için arkadaşlarımız görevi başındalar. Biz de yine sahadayız. Genel Müdürlüğümüzün bütün yöneticileri, genel müdür yardımcılarımız, müfettişlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı tarafında da bütün idareciler yollardalar."

Aktaş, Yozgat'ta da 66 noktada tedbir alındığını belirterek, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Bütün yolculara sağlıklı sıhhatli yolculuklar diliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Sürücülerimizin hız kurallarına uymaları gerekiyor. Kazaların çok büyük bölümü hızdan kaynaklı. Yine emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri gerekli, az önce uygulama yaparken de gördük önde oturanlar kemeri takıyorlar ama maalesef arka koltukta oturanlar çoğunlukla kemer takmıyorlar. Hem öndeki hem arkadakilerin kemer takmaları gerekiyor. Direksiyon başında telefon ile konuşmamamız lazım. Ayrıca sık sık dinlenmemiz lazım, yorgun yolculuk yapmamalıyız. Bu kuralları herkes biliyor ancak uygulama noktasında hassasiyet göstermediğimiz için acı tablolar ile karşılaşıyoruz."

Aktaş'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:21:04. #1.15#

title