Emniyet Genel Müdürlüğünden emniyet personellerinin intihar haberleri ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet personellerinin intihar haberleri ile ilgili olarak, 2010 yılında görev yapan personel sayısı ile 2020 yılı personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen intihar oranlarında artış meydana gelmediğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet personellerinin intihar haberleri ile ilgili olarak, 2010 yılında görev yapan personel sayısı ile 2020 yılı personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen intihar oranlarında artış meydana gelmediğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden emniyet personellerinin intihar haberleri ile ilgili yapılan açıklamada, "Teşkilatımızdaki her personelimiz bizim için kıymetlidir. Emniyet Teşkilatı ailesinin değerli bir üyesidir. Dolayısıyla her kayıp bizim için üzüntü kaynağıdır. Bu gerçekten hareketle Emniyet Teşkilatı olarak 2017'den bu yana konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu minvalde Emniyet Genel Müdürlüğümüz rehberlik ve psikolojik danışma ve sağlık birimlerimizin katkısıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde detaylı araştırmalar yapılmış ve sonuç raporları ortaya konulmuştur" denildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulan sebepler dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çoğu ilk kez gerçekleştirilen bir dizi önleyici uygulamanın hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Personelimizin psikolojik iyilik halini artırmak, psikolojik değişimleri karşısında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve psikolojik destek uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aşağıda sırasıyla belirtilen adımlar atılmıştır. Tüm personelimizi her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamaya kadar rehberlik ve psikolojik destek birimlerimizce yılda ancak 8 bin personel ile görüşülürken, bu uygulamanın başladığı Şubat 2020 tarihinden itibaren pandeminin sınırlayıcı etkilerine rağmen 112 bin 314 personel ile görüşme yapılmıştır. Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır. 3 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 'Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliğimiz' ile düzenli bireysel görüşmeler hukuki zemine oturtulmuş, sıralı birim amirlerimizin görev ve sorumlulukları açıklanmış, psikologlarımızın yetki sınırları ile rehberlik uygulama esasları belirlenmiş, psikolojik değerlendirme formlarımız uzman görüşleri çerçevesinde yenilenmiştir. Teşkilatımızdaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulmuştur."

2010 yılında 105 olan psikolog sayısının 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun psikolog alımları ile 278'e ulaştığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Aile hekimliği uygulamasını rol model olarak aldığımız bu uygulamadaki hedefimiz, bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmaktır. Personelimize evlilik yıldönümlerinde bir gün izin kullandırılması uygulaması getirilmiş, uygulamanın başladığı Şubat 2020 tarihinden itibaren 64 bin 136 personelimiz bu izni kullanmıştır. Covid-19 salgını sürecinde personelimizin ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi amacıyla "Psikolojik Destek Hattı" ve "Nöbetçi Psikolog" uygulaması başlatılmış ve halen devam etmektedir. Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başı itibarıyla "Öğren - Fark Et - Yardım Et Projesi" başlatılmıştır. Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Polis Radyosu'nda ruh sağlığı konularında düzenli olarak bilgilendirici programlar yapılmaktadır. Gerek kendi psikologlarımız, gerekse üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yaparak "Ruh Sağlığı, İletişim Becerileri, Empati, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Problem Çözme Becerileri, Bütçe Yönetimi, Finansal Okuryazarlık" gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda son 4 yılda 330 bin 927 personele eğitim verilmiştir. Mesleğe yeni başlayan, atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin yeni görev yeri, çalışma şartları ve özel yaşamını ilgilendiren ve ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirildiği oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir. Teşkilat personeline yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmiştir. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personelimiz yalnız bırakılmayarak, gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir."

"2010 yılında teşkilatımızda görev yapan personel sayısı ile 2020 yılı personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen intihar oranlarında artış meydana gelmemiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"2021 yılında ise geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur. Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır. Polislik doğası gereği stresli, travmatik olaylara ilk elden müdahale edilen ve silahlı olarak görev yapılan bir meslektir. Yapılan araştırmalar ışığında dünyadaki birçok gelişmiş ülke polisleri ile kıyas yapıldığında 2009 - 2018 yılları arası intihar hızı ortalaması Fransa'da 34,92, Portekiz'de 19,54, Avustralya'da 16,9, İngiltere'de 16,44, Japonya'da 16,1 ve ABD'de 16 iken ülkemizde ise bu ortalamanın 15,17 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2017'den itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüz binde 20 olan intihar oranı 2020'de yüz binde 11'e düşmüştür. Teşkilat olarak bu konuyu sıkı takip etmekte ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. 2021 yılındaki artış diğer yüksek yıllardaki seviyeye ulaşmasa da bu artışın nedenlerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları yürütmekteyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı