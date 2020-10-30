Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi
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Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi

30.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:02

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince İzmir'de meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlara karşı tespit çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Emniyet, araştırma sonucunda 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'deki depremin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

6 HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, daha sonra yaptığı açıklamada ise, "İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi" bilgisi verdi.

Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 kullanıcı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
MACRONUN ASKERLİK ARKADAŞI: Tespit edilse ne olacak,ifade alınıp serbest bırakılacak.
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SEDAT YAŞA: bazı ülkelerde daha şiddetli depremler olmasına rağmen kayıp çok çok az zamanında düşünmüşler sağlam bina yapmışlar cimrilik etmemişler (payı var) insanlar halklar zorlan veya kendi isteğiyle yer değiştirip yerleşim sağlamışlar genelde zayıf olanlar deprem bölgesine yerleşip sağlam bina yapmayıncada böyle oluyor ülkenin bir çok yerinde çok bina çürük içinde yaşamanın bir anlamı yok can paradan daha önemli bence..
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SAMİ: Bu nedir ya . Acı üzerinden alaylı paylaşım mı yapılır
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