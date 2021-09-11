Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir? - Haberler
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BBC

Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir?

BBC - Haberler | Dünya
Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir?

Emma Raducanu kısa bir süre önce okuldaki son sınavlarını verdi ve ehliyetini daha yeni aldı.

Emma Raducanu, tenis tarihinde yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu oldu.

Bu yılın büyük bir kısmını tenis oynayarak ve okuldaki derslerine devam ederek geçiren 18 yaşındaki İngiliz sporcu daha beş ay öncesine kadar matematik ve ekonomi derslerinin son sınavlarına giriyordu. Sürücü ehliyetini de yeni aldı.

Raducanu dünya sıralamasında 361'inci iken ilk defa çıktığı Wimbledon kortunda son 16'ya kaldı.

Temmuz ayında da, Wimbledon turnuvasının dördüncü turuna çıkarak, son 42 yılda bu konuma gelen en genç İngiliz oyuncu oldu. Raducanu neler başarabileceğinin işaretini veriyordu.

İngiliz sporcu Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda (US Open) finallere kalmayı beklemediğini söyledi. Maçlardaki kazanımları hızla artınca daha erken bir tarihe aldığı uçak biletini de iptal etmek zorunda kaldı.

Emma Raducanu, Çinli bir annenin ve Romanyalı bir babanın kızı. Kanada'da doğdu, 2 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı.

Simona Halep ve Li Na'yı örnek aldı

Londra'da büyüdü, 5 yaşında Londra'nın güneydoğusundaki Bromley Tenis Akademisi'ne yazılmadan önce bale, binicilik, yüzme, basketbol hatta go-karting bile yaptı. Raducanu'nun gelişmekte olan yeteneği, şanı dünyanın dört bir yanına salınmadan önce tenis uzmanlarını büyülemeye başlamıştı.

Raducanu, oyun tarzında Simona Halep ve Li Na'dan etkilendiğini söylüyor. İngiliz oyuncu 2020 yılında verdiği bir röportajda, "Halep gibi atletik olmak istiyordum. Bir de Li Na. Oyununun çok büyük hayranıyım. Çok güçlü vuruşları var. Düşünce yapısına bayılıyorum. Ven de öyle olmak istiyorum" demişti.

Genç oyuncu son aylarda ne kadar güçlü bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösterdi. Finalden önce "Kazanmak için baskı hissetmiyorum. Baskıyı kişi kendi kendisine yapıyor. Geldiğim seviyeden ve göstermek istediğim performansla ilgili beklentilerim var ama sonuçlarına dair baskı yok" dedi Raducanu.

Kısa bir süre önce bir grup ünlü İngiliz isim sosyal medyada Raducanu'yu öven bir şarkı paylaştı. Oasis'in eski üyesi Liam Gallagher, Raducanu için "Tanrısal bir yetenek" nitelemesi yaptı, eski İngiliz futbolcu Gary Lineker de Raducanu'yu izlemenin "keyif verici" olduğunu söyledi.

Amerikan Açık Tenis Turnuvası US Open finalinde Raducanu, bir diğer tenis dâhisi Kanadalı Laylah Fernandez ile karşı karşıya geliyor. Fernandez'in babası da bir dönem Ekvador'un milli futbol takımındaydı.

Fernandez de kısa bir süre önce 19 yaşına bastı.

Bütün benzerliklere rağmen Raducanu karşılaştırmalardan uzak durdu ve oyununa, anı yaşamaya odaklandı.

Emma Raducanu yarı finale çıktığında yaptığı açıklamada bunu şöyle ifade etti:

"Bana göre kendinizi ve aldığınız sonuçları başkalarıyla kıyaslamak mutluluğun en büyük hırsızıdır. Herkes kendi işini yapıyor. Yani, ben 18 ay boyunca yarışmadım ama şimdi buradayım. Bu da kendinize inanırsanız her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor."

Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir?

Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir?

BBC
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