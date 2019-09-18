Emma Filmi
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Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti altındaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Autumn de Wilde
Senaryo: Eleanor Catton, Jane Austen
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Callum Turner, Chloe Pirrie, Bill Nighy, Mia Goth, Josh O'Connor, Miranda Hart, Johnny Flynn, Gemma Whelan, Rupert Graves, Tanya Reynolds, Amber Anderson, Jill Buchanan, Oliver Smiles, Rose Shalloo, Aisling Turner, Isabella Lily Mai Gibbs, Vanessa M. Owen
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Emma
Yapımcı Firma: Working Title Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.04.2020
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