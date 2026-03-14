Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Türkiye’de konut satışları yüksek seviyede sürerken, sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yıllar içinde gerileyerek 2026’nın ilk iki ayında yüzde 30,44 ile en düşük seviyeye indi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2017 yılında Türkiye’de satılan konutların yaklaşık yarısı sıfır konutlardan oluşuyordu. O yıl 718 bin 104 adet ilk el konut satılırken, bu satışlar toplamın yüzde 48,10’unu oluşturdu. 2018’de bu oran yüzde 48,74 ile benzer seviyede kaldı ve 715 bin 589 adet sıfır konut satıldı. Ancak sonraki yıllarda ilk el satışların toplam içindeki payı kademeli olarak gerilemeye başladı.

SIFIR EV SATIŞLARI DİP YAPTI

2019’da 563 bin 419 adetle yüzde 39,15’e düşen pay, 2020’de 530 bin 37 adetle yüzde 32,96’ya, 2021’de ise 527 bin 473 adetle yüzde 32,77’ye indi. 2022’de 547 bin 58 adet satışla pay yüzde 33,65 olurken, 2023’te 442 bin 484 adetle yüzde 33,27 seviyesinde gerçekleşti. 2024’te 517 bin 600 adetle yüzde 33,40, 2025’te ise 570 bin 812 adetle yüzde 32,43 pay görüldü.

2026 yılının Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık dönemde ise sıfır konut satışları 71 bin 854 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam satışlar içinde yüzde 30,44 paya karşılık gelerek son yılların en düşük seviyesine işaret etti.

PANDEMİ SONRASI MALİYETLER BELİRLEYİCİ OLDU

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte inşaat maliyetlerinin hızla yükselmesinin sıfır konut fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyor. Artan maliyetler nedeniyle yeni konutların daha pahalı hale gelmesi, tüketicilerin tercihini ikinci el konutlara yönlendirdi. Aynı dönemde yüksek enflasyonun etkisiyle konut yatırım aracı olarak öne çıkarken, daha uygun fiyatlı ikinci el konutlara talebin arttığı ifade ediliyor.

