EMITT fuarına katılan Filistin, tarihi şehirlerine seyahatseverleri bekliyor

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5. büyük turizm ve seyahat fuarı olma özelliği taşıyan EMITT, dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da buluşturuyor.

Toplam 14 ülkeye ev sahipliği yapan fuarda katılımcı ülkeler kurdukları stantlarda coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklorunu tanıtıyor.

Filistin'in tanıtımı adına fuara katılan Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından Turizm Pazarlama Direktörü Majed Ishaq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez Türkiye'de bu fuara katıldıklarını ve etkinlikte İstanbullulara Filistin'in güzelliklerini tanıttıklarını dile getirdi.

Ishaq, fuarı organizasyon olarak çok beğendiklerini ve dünyanın en iyi fuarlarından biri olduğunu ifade etti.

Fuardaki stantlarının başta az ilgi göreceğini düşündüklerini, fakat etkinliğin ilk gününden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Buraya gelenlerin sayısı gittikçe de artıyor. Fuarın sonuna kadar daha da standımıza çok ziyaretçinin geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakanlık olarak, fuarda Türkiye'den Kudüs'e ve Filistin'in diğer şehirlerine gitmek isteyenleri cesaretlendirmek istediklerine dikkati çeken Majed, " Türkiye'den Filistin'e gelmek isteyenlere ülkemizin tanıtımını yapıyoruz ve ülkemize gelmelerini çok istiyoruz. Çünkü birçok Filistinli de bu mükemmel doğası, misafirperverliği, tarihi ve kültürel zenginliği olan Türkiye'ye gelmeyi çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Filistin standında ayrıca ziyaretçilerin ilgisine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) hazırladığı "Filistin-Kutsal Topraklara Hoşgeldiniz" başlıklı turizm rehberi sunulurken, çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.

Filistin zengin toprakları ve kadim kültürüyle ziyaretçilerini bekliyor

Tarih ve misafirperverlikle yoğurulmuş zengin bir toprağa sahip olan Filistin, Kudüs, Beytullahim, El-Halil, Eriha, Nablus, Ramallah, Gazze, Cenin, Tulkarem, Selfit, Tubas, Kalkilya, Refah ve Han Yunus şehirleriyle seyahatseverleri bekliyor.

Tarih öncesi asırlardan ve ilk hacıların buraya ulaşmasından itibaren farklı kültürlerin buluşma noktası olan ve birçok ziyaretçinin defalarca uğradığı bir ziyaret noktası haline gelen Filistin, günümüzde ziyaretçilerini sunduğu misafirperverlik, konforlu konaklama yerleri, lokantaları, gelişmiş sanat sergileri ve diğer hizmetlerinin kalitesiyle karşılıyor.

Sahip olduğu sanatçılar, çeşitli el işi ürünleri, farklı çağlardan turistik, tarihi ve dini yerlerle de zengin bir birikime sahip Filistin, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin hepsi için kutsal bir şehir olan ve dünyanın en eski yerleşimlerinden Kudüs ile de turizm anlamında öne çıkıyor.

Osmanlı'dan da birçok izler taşıyan ve eserler bulunan Kudüs'te yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkati çeken ve en çok ilgi gören mekanlar arasında ise Mescid-i Aksa, Kubbetu's-Sahra Mescidi, Kıyamet Kilisesi, Bahçe Kabri, Çile Yolu, Zeytin Dağı, Cismani Bahçesi (Tüm Milletler Kilisesi), Kidron Vadisi ve Meryem Ana Kabri yer alıyor.

Filistin'e gidebilmek için ayrıca Türkiye vatandaşlarına vize uygulaması yapılmıyor. Ancak sınır kontrolü İsrail'e ait olduğu için vize işlemleri İsrail kanalıyla gerçekleştiriliyor ve Filistin'e girebilmek için İsrail vizesi talep ediliyor.