Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi
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Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

Londra'da Islington Irkçılığa Karşı Dur grubu tarafından, İngiltere futbol takımının ırkçı tacize uğrayan Afrika kökenli oyuncularıyla dayanışma amacıyla Emirates Stadyumu önünde protesto düzenledi.

Londra'da Islington Irkçılığa Karşı Dur grubu tarafından, İngiltere futbol takımının ırkçı tacize uğrayan Afrika kökenli oyuncularıyla dayanışma amacıyla Emirates Stadyumu önünde protesto düzenledi.

Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi
Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi
Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi
Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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