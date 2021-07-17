Emirates Stadyumu önünde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi
Londra'da Islington Irkçılığa Karşı Dur grubu tarafından, İngiltere futbol takımının ırkçı tacize uğrayan Afrika kökenli oyuncularıyla dayanışma amacıyla Emirates Stadyumu önünde protesto düzenledi.
Londra'da Islington Irkçılığa Karşı Dur grubu tarafından, İngiltere futbol takımının ırkçı tacize uğrayan Afrika kökenli oyuncularıyla dayanışma amacıyla Emirates Stadyumu önünde protesto düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal