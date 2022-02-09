Oğlum dizisi Kaan kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan ' Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor. Emir Kaan Özkan kimdir? Oğlum Kaan kimdir, gerçek adı nedir? Emir Kaan Özkan kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM DİZİSİ KAAN KİMDİR?

Oğlum dizisinde Kaan karakterini oynayan kişi Emir Kaan Özkan'dır.

EMİR KAAN ÖZKAN KİMDİR?

2015 yılında doğan Emir Kaan Özkan, Oğlum dizisinde İlyas ve Melike çiftinin oğlu Kaan rolünü canlandırmaktadır.

KAAN'I EFE Mİ ÖLDÜRDÜ?

Oğlum'un 1. Bölümünde; Emniyet'e gelen Pedagog Demet, Kaan'la ilk tanışmasını gerçekleştirdi. Demet ve Sedat cinayet üzerine kafa yorarken Kaan'ı konuşturmak için her şeyi yaptılar. Kaan'a kötülüğü kimin yaptığını ve ne olduğunu soran Demet sonunda büyük bir şok yaşadı. Efe, Kaan'ın başına gelenleri kendisinin yaptığını söylerken kanıt olarak gömleğin üzerinde kan olduğunu ifade etti. Duydukları karşısında Zeynep, Efe'ye bağırırken Efe daha fazla dayanamayıp adeta yardım istercesine Kaan'ı öldürdüğünü itiraf etti!

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