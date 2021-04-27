Emir Can İğrek - Memur sözleri | 'Memur' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
4 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 800 bin ve 48 bin beğeni alan Memur şarkısının sözleri merak edildi. Peki Emir Can İğrek - Memur şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Memur sözleri ile birlikte sizlerle...
EMİR CAN İĞREK - MEMUR SÖZLERİ
Affet bu gece seninle olamayız yine
Birtakım nefesler var ensemde
Beni düşünme hiç
Bi süre özleme
Bi şeyler oldu...
--
Etmedim itaat
Geldi memur
Yat dedi yat
Geçti ömrüm
Yok bi rahat
Etmedim hala
--
Nerde bi kabahat
Orda durdum
Yat dedi yat
Geçti ömrüm
Yok bi rahat
Etmedim hala
--
Affet bu gece yanında
Uyuyamam yine
Yol dönmek yoktur karakterimde
Beni düşünme hiç
Bi süre bekleme
Bi şeyler oldu
--
Boyu benden küçük
Üç polis çocuk
Girmiş omzuma
Saatim üç buçuk
Belki onları da bekleyen biri var
--
Belki bir gece
Belki fazlası
Bu da modern çağın
Yaslı türküsü
Bil ki bir yerde dinleyenler var
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Emir Can İğrek - Memur şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 48 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz&Müzik: Emir Can İğrek
Düzenleme: Yiğit Avcı
Mix&Mastering: Emre Kaya