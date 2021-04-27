Emir Can İğrek - Memur sözleri | 'Memur' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Emir Can İğrek - Memur sözleri | 'Memur' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Emir Can İğrek - Memur sözleri | 'Memur' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

4 gün önce Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 800 bin ve 48 bin beğeni alan Memur şarkısının sözleri merak edildi. Peki Emir Can İğrek - Memur şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Memur sözleri ile birlikte sizlerle...

EMİR CAN İĞREK - MEMUR SÖZLERİ

Affet bu gece seninle olamayız yine

Birtakım nefesler var ensemde

Beni düşünme hiç

Bi süre özleme

Bi şeyler oldu...

--

Etmedim itaat

Geldi memur

Yat dedi yat

Geçti ömrüm

Yok bi rahat

Etmedim hala

--

Nerde bi kabahat

Orda durdum

Yat dedi yat

Geçti ömrüm

Yok bi rahat

Etmedim hala

--

Affet bu gece yanında

Uyuyamam yine

Yol dönmek yoktur karakterimde

Beni düşünme hiç

Bi süre bekleme

Bi şeyler oldu

--

Boyu benden küçük

Üç polis çocuk

Girmiş omzuma

Saatim üç buçuk

Belki onları da bekleyen biri var

--

Belki bir gece

Belki fazlası

Bu da modern çağın

Yaslı türküsü

Bil ki bir yerde dinleyenler var

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Emir Can İğrek - Memur şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 48 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz&Müzik: Emir Can İğrek

Düzenleme: Yiğit Avcı

Mix&Mastering: Emre Kaya

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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