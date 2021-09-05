EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YENİ eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala Eminönü'nde bulunan kırtasiyelerde okul alışverişi heyecanı devam ediyor.

YENİ eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala Eminönü'nde bulunan kırtasiyelerde okul alışverişi heyecanı devam ediyor. Çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen velilerin adresi Eminönü oldu.

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, yarın yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Yüz yüze yapılacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler Tahtakale'de bulunan kırtasiyeleri tercih etti.

Alışverişe gelen veliler çanta, defter, kalem kutu, suluk ve daha pek çok okul malzemesinin bir arada bulunduğu kırtasiyelerden elleri dolu ayrılırken esnafın da yüzünü güldürdü.

Anne ve babası ile birlikte alışverişe çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Faydalı, çok heyecanlı olduğunu, defter eksiklerini alacaklarını, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Birinci sınıfa yeni başlayacak oğlunun eksiklerini almak için Eminönü'nü tercih eden Fatma Türkyılmaz, Bu sene birinci sınıfa başlıyoruz Allah izin verirse. Biz de kıyafetlerini alacağız, eksiklerini tamamlayacağız. Şimdi çantasını, suluğunu alacağız. Hijyenik malzemelerini alacağız çok eksiğimiz var dedi.

Anaokuluna başlayan kızı Ela için alışverişe çıkan Zübeyde Altunkan ise Anasınıfı için boyalar, kalemler aldık. Çok heyecanlıyız. Bir çocuğumuzu okuttuk. Şimdi küçük hanımı okutacağız. Bizim için, bütün çocuklar için hayırlısı olsun. Bugün boyama kalemi alacağız, kuru ve sulu boya, beslenme malzemeleri alacağız diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde anaokuluna başlayan 5 Yaşındaki Ela ise okulu çok sevdiğini, heyecanlı olduğunu kalem ve oyun hamuru gibi malzemeler aldıklarını söyledi.

EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
EMİNÖNÜ'NDE OKUL ALIŞVERİŞİ HEYACANI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:30:38. #1.15#

title