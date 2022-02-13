EMİNÖNÜ'NDE DENİZE ATTIĞI KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIK YUMRUK ATTIM DÜŞTÜ, AYAKLARINDAN TUTUP ATMADIM

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - Akli dengesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınacak

Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, (DHA)- EMİNÖNÜ'nde 10 ay önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp boğularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Serdal Akar hakim karşısına çıktı. Akar savunmasında, "Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım" dedi. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Serdal Akar getirildi. Duruşmaya maktul Ahmet Uzun'un ağabeyi Yakup Uzun katılırken, Ordu'da yaşayan annesi Fatma Uzun, babası Fikri Uzun ve ablası Zeliha Tokaç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi avukatları Mehmet Sami Uzun, Emirhan Doruk ve taraf avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

"AYAKLARINDAN TUTUP ATMADIM"

Sanık Serdal Akar savunmasında, "Çok pişmanım keşke olmasaydı. Bana küfür ettiği için yaptım. Kendisine yumruk vurmaya çalışırken o an denize düştü" dedi. Akar, "Olay günü sahilde otururken bir küçük çocuğu sevmek için kucağıma aldım. Annesi çocuğu bırakmamı söyleyince çocuğu bıraktım. Daha sonra sahilde oturan maktul de bana küfür etti. Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım. Sonra kaçtım, olay yerine tekrar geldim. Polisler beni yakaladı. Olay günü alkollüydüm. 10 şişe alkol içtim. Daha önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik yatılı tedavi gördüm. Evdeki eşyaları dışarı atıyordum, evdekilere zarar veriyordum. Sonrasında ambulanslar beni hastaneye götürüyordu. Olaydan sonra beni dövecekler diye korktuğum için 'ben yapmadım' dedim" şeklinde konuştu. Hakimin, "Kucağına aldığın çocuğu da atmaya çalışmışsın" diye sorması üzerine sanık, "Evet, denize atar gibi yaptım" dedi.

"KARDEŞİM KİMSEYE ZARAR VERMEZ"

Şikayetçi Yakup Uzun ise kardeşinin sanığa küfür etmediğini, o tarzda konuşan biri olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Maktul Ahmet Uzun'un ablası Zeliha Tokaç da "Kardeşim kimseye zarar vermez. Kendisi küfür eden biri değildir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"SEBEPSİZ YERE VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİR"

Şikayetçilerin avukatı Mehmet Sami Uzun, "Her ne kadar iddianamede suç kasten adam öldürme olarak belirtilse de bize göre sanığın eylemi canavarca hisle ve kasten adam öldürme suçudur. Sanığın maktulün kafasına yumruk atarak denize attığında, maktulün ölebileceğini öngörmesi ve bunu bilmemesi mümkün değildir. Bu nedenle eylem kasten gerçekleşmiştir. Maktulün sanığa karşı hiçbir eylemi yoktur. Sanık akıl hastası izlenimi uyandırarak eyleminin cezasız kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Maktulün sebepsiz yere vahşice katledilmesi nedeniyle olaydan sadece maktul ve ailesi değil tüm Türkiye vatandaşları zarar görmüştür. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

TANIK: "AYAĞINDAN TUTUP DENİZE ATTIĞI ANI GÖRDÜM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Yasin Korkmaz, "Arkadaşlarımla Ayasofya'ya namaz kılmaya gitmiştik. Sonra Eminönü'ne inmiştik. Şarkı söyleyen gençleri dinliyorduk. Sonra sanık maktulün ayağından tutup denize attığı anı gördüm. Aralarında ne konuştuklarını duymadım ortam kalabalık olduğu için" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Sanık Serdal Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın geçmiş psikiyatrik bilgilerinin eklenerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına karar verdi. Heyet, dosyadaki CD'lerin ve sosyal medyadaki tüm haberlerin taranarak olayla ilgili en net görüntülerin duruşma salonundaki bilgisayar için uygun programla hazırlanması için bilirkişiye rapor düzenlettirilmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2021 yılında maktul Ahmet Uzun'un Sirkeci - Kadıköy iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, o sırada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına alarak deniz kenarındaki kaldırıma bıraktığı aktarıldı. Sonrasında sanık Serdal'ın maktul Ahmet Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan maktulün yüzüne yumruk attığı, ardından sanık maktulün bacağından tutarak denize attığı anlatıldı. Sanık Serdal Akar'ın olay yerinden kaçarak bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip olay yerine tekrar geldiği ve polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındığı anlatılan iddianamede, sanığın olayın başlangıcından itibaren akıl hastası olduğuna dair oluşturduğu savunma kurgusuna savcılıkça itibar edilmediği aktarıldı. İddianamede Serdal Akar'ın kimliği tespit edilemeyen bir erkek çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya çalışması eylemiyle ilgili yaralamaya teşebbüs suçundan gerekli evrakların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Sanık Serdal Akar'ın 'Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.