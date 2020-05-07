Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı
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Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı

Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı
07.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:12

Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı Yoğunluk havadan görüntülendi Eminönü Meydanı'nda korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen alışverişe gelen vatandaşlar, ara sokaklarda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak alışveriş yaptı.

Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı

Yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eminönü Meydanı'nda korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen alışverişe gelen vatandaşlar, ara sokaklarda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak alışveriş yaptı. Meydandaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Eminönü Meydanı'nda havanın güzel olmasıyla birlikte gezmeye ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşandı. Alışverişe gelenlerin çoğunun maskelerini taktığı görülürken ara sokaklarda ise sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Meydandaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

"Ölüm sayılarının düşmesi insanlarda bir rehavete sebep oldu"

İnsanların rehavete kapıldığını söyleyen Tarkan Çadırcı, "Ben çok şaşırmış durumdayım. Şuan insanlarda sadece maske var. Onun dışında hayat akışı normale dönmüş durumda. Ölüm sayılarının düşmesi insanlarda bir rehavete sebep oldu. Bu rehavetin bize dönüşü inşallah ikinci dalga olarak gelmez. Bir de halen maske takmayanlar da var onlara da şaşırıyorum. Tabi hava sıcaklığının da etkisi var insanlar evinde oturmak istemiyor" dedi.

Eminönü Meydanı'nda korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı

Kaynak: İHA

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