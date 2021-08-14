Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu: "Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün korona virüs nedeni ile yakalandığı rahatsızlığından dolayı oyunumuzu 1 Eylül 2021 Çarşamba...

Haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün korona virüs nedeni ile yakalandığı rahatsızlığından dolayı oyunumuzu 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz"

Emine Ün de sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim"

Süt Kardeşler'in yönetmen koltuğunda Süheyl Uygur oturuyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Hürriyet

Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı
Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:39:55. #1.16#

title