Emine Ün "Ekranda Olmayı Çok Özledim"

Lezzetli yemekler eşliğinde koyu bir sohbete dalan dostlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz ağustos ayında koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden Emine Ün, uzun süreden sonra ilk kez gece dışarı çıktığını söyledi. Pandemide yaptığı reklam anlaşmalarının kendisine çok moral olduğunu belirten Ün, "Ekranda olmayı çok özledim. Yeni projeler için görüştüğüm yerler var. Belki dizi de olabilir. Bu yönde bir takım gelişmeler var. Netleşince haber veririm" dedi.

" Cansu Dere'yi çok beğeniyorum"

Modelliğin eski tadı kalmadığını belirten Ün, "Bizim zamanımızdaki defileler artık yapılmıyor. Dolayısıyla şimdiki manken arkadaşlar televizyona kaydı. Modellikten oyunculuğa geçiş yapanlar arasında Cansu Dere'yi çok beğeniyor ve başarılı buluyorum" dedi. Eski dostlar, geç saatlere kalmadan mekandan ayrıldı.

İlgi Gövsa-Sevcan Zabit-Emine Ün

Emine Ün kimdir?

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi. 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı.

1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk 'on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan, Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı.2012 yılında şarkıcılığa başladı. 7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk Kattı.

2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar. 22 Eylül 2012 tarihinde iş adamı Tolga Karakaş ile 2. Kez nikah masasına oturdu.