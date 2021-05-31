Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı
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Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı

Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde görme engelli sanatseverler için düzenlenen 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi'nin açılışını yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde görme engelli sanatseverler için düzenlenen 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi'nin açılışını yaptı.

Türk Telekom'un düzenlediği resim sergisinin açılışına görme engelli çocuklar da katıldı. Emine Erdoğan, serginin açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" diyerek kesti. Daha sonra Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile birlikte sergiyi gezen Emine Erdoğan, Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' ve Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablolarını görme engelli ve az gören çocuklar, Mehmet Kocaman, Arda Kaya, Buket Naz Türker ve Yağmur Selçuk'la birlikte inceledi. Bu sırada Yağmur Selçuk, "Ben detayları göremiyorum ama en küçük detayları bile anlatmış. Yerdeki şekilleri, duvardaki çinileri bile anlatmış. Bu sayede tabloyu gözümde canlandırmamı sağladı. En küçük ayrıntısını bile betimledi. Gözümün önüne geldi direkt tablo. Bu şekilde çok faydalı oldu" dedi.

Emine Erdoğan ise "Çok güzel anlattın. Hayırlı olsun hepimiz için. Türk Telekom'a çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir hizmet" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'a görme engelli Hatice Dinçer (15) tarafından sesli betimleme ile tarif edilen Vincent van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosu hediye edildi. 30 farklı eserin yer aldığı sergi 30 Temmuz'a kadar hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

 


Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı
Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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