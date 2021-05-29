Emine Erdoğan, "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan, "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kitap ve kağıdın hikayesini okumak ve öğrenmek amacıyla 2016'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlayan, geçmişin ne kadar güçlü ve zengin değerlere sahip olduğunu paylaşmak ve çocuk ile gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'ni kuran vakıf, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"ni hazırladı.

Emine Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan, ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı.

Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi.

Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki, Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi aldı.

Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan İbrahim Sami Özen, atölyede kağıt, geleneksel Türk süsleme sanatlarında kullanılan boya, fırça ve diğer malzemelerin imalatıyla ilgili çalıştıklarını anlattı.

Özen, kağıdın, imal edildikten sonra en az 2 yıl "terbiyelenme" sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

Emine Erdoğan, 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Emine Erdoğan, 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Derya Yanık Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emine Erdoğan, "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 17:04:55. #1.11#

title