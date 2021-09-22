Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
NEW Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi.
NEW YORK (AA) - NEW Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi.
New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.