Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimi Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi
Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimi Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe tarafından karşılandı.
Kaynak: AA
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