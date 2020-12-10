Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı Açıklaması
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Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı Açıklaması

10.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:30
Son dakika haber... Emine Erdoğan'dan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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