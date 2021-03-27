Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan'ın paylaştığı videoda da "Rahmet ikliminin tüm İslam coğrafyasında neşvünema bulması dileğiyle Berat gecemiz mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç