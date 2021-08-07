Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
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Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Emine Erdoğan twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tokyo 2020 Olimpiyatlarında kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor.  Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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