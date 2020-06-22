Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
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Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı

Emine Erdoğan, dün sosyal medya hesabından 16 yıl önce kaybettiği babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

22.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

"BABA OCAĞI, HERKESİN İLK ANA YURDUDUR"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Babalığın, sahip çıkmak olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyfendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum."

Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı

Emine Erdoğan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı

Politika Manşet

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