Emine ErdoÄ?an, KKTCâ??de Girne Belediyesi Sosyal YaÅ?am Merkeziâ??ni ziyaret etti

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?ana??ın eÅ?i Emine ErdoÄ?an, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetia??nde (KKTC) Girne Belediyesi Sosyal YaÅ?am Merkezia??ni ziyaret etti.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?ana??ın eÅ?i Emine ErdoÄ?an, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetia??nde (KKTC) Girne Belediyesi Sosyal YaÅ?am Merkezia??ni ziyaret etti.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an'ın resmi ziyaretine eÅ?lik etmek üzere KKTC'de bulunan Emine ErdoÄ?an'a Girne Belediyesi Sosyal YaÅ?am Merkezi'nde geleneksel Kıbrıs el sanatları ve motifleri ile Kıbrıs'a özgü bitkilerin sunumu yapıldı.

Emine ErdoÄ?an, merkezde Girne Belediyesi BaÅ?kanı Nidai Güngördü ile eÅ?i Nurten Güngördü ve merkezin sorumlusu Misli KadıoÄ?lu tarafından karÅ?ılandı.

İlk olarak ipek koza, lapta, lefkara olarak adlandırılan el iÅ?leri eÄ?itiminin verildiÄ?i odayı ziyaret eden Emine ErdoÄ?an, kursiyerlerin el iÅ?i gösterisini izledi.

Ardından Kıbrıs'a özgü bitkilerin yer aldıÄ?ı "Turkuaz" adlı odayı gezen Emine ErdoÄ?an, görevlilerden buradaki endemik bitkilere iliÅ?kin bilgi aldı; Türk İÅ?birliÄ?i ve Koordinasyon Ajansı BaÅ?kanlıÄ?ı (TİKA) desteÄ?iyle kurulan dikiÅ?, bilgisayar ve çocuk meclisi odaları ile 65 yaÅ? üstü kadınlar için ayrılan spor odasını gezdi.

Programda Emine ErdoÄ?an'a; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eÅ?i Şule Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoÄ?lu'nun eÅ?i AyÅ?e Betül KasapoÄ?lu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eÅ?i Zeynep Dönmez ile Türkiye'nin LefkoÅ?a Büyükelçisi Ali Murat BaÅ?çeri'nin eÅ?i Esin BaÅ?çeri eÅ?lik etti.

Kaynak: Habermetre