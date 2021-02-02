Emine Doğan kimdir? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?

Emine Doğan kimdir?Sorusu merak ediliyor. Şu sıralar Vatan Tv'de Küstüm Show programının sunucusu olan Latif Doğan kaç yaşında ve nereli? Emine Doğan kimdir? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir?

Türkücü Latif Doğan, şarkıları, ailesi ve programlar ile adından söz ettiriyor. Emine Doğan kimdir? Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan Abbasoğlu kimdir? Latif Doğan'ın eşi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

EMİNE DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır.

Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğludur. Latif Doğan eşi ile 1987 yılında evlenmiştir. Evliliklerinden Seydi Vakkas, Sevda ve Sena isminde üç çocuğu var.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

Ödülleri

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)