Emet'te hayırseverlere çağrı

27.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:24

Kütahya'nın Emet ilçesine Eğrigöz Dağı'ndan gelen ve halkın günlük ihtiyaçlarında kullandığı Dağsuyu hattından eskiyen ve acilen değişmesi gereken yaklaşık 1 kilometrelik boru hattının yenilenmesi için hayırseverlere çağrıda bulunuldu.



Emet AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Elmacı, ilçeye ulaşan Dağsuyu hattı için, resmi kurumların gerekli çalışmaları yaptığını, işlerin hızlandırılması adına da hayrıseverlerin de Dağsuyu Vakfı'na destekte bulunmaları çağrısında bulundu.



Yapılan açıklamada, "İlçe halkımızın vazgeçilmezlerinden olan 34 kilometre mesafeden gelen Dağ suyumuzda eskiyen boruların acilen değişmesi gerekiyor. Bu konuda Kaymakamlık köylere hizmet götürme birliği tarafından 100 metre boru değişimi, Emet belediyesince 150 metre boru değişimi, hayırseverlerin desteği ile 150 metrelik alanda boru değişimi yapıldı. Ancak daha değişmesi gereken 600 metre kadar alanımız var. Su hayrı gibi hayır olmaz. Emet halkımız özellikle içme suyu ve yeme içmede kullandığı dağsuyunu hazır özel damacana sularla giderirse çok para öderler. Ama dağsuyumuza bağışta bulunarak bu hizmetin ilçeye devamında katkı sağlayabilirler. O sebeple tüm duyarlı vatandaşlarımızı bizzat vakıf merkezine gelerek destek vermeye davet ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA