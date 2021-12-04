Emet'te alev alan aracı site sakinleri söndürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet'te alev alan aracı site sakinleri söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emet'te alev alan aracı site sakinleri söndürdü

Kütahya'nın Emet ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümünde başlayan yangını site sakinleri hortumlarla su sıkarak söndürdü.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümünde başlayan yangını site sakinleri hortumlarla su sıkarak söndürdü.

1. Etap TOKİ konutlarında oturan Ali Aydın, park halindeki aracıyla ekmek almak istedi, ancak aracını çalıştıramadı. Yaya olarak ekmek almaya giden Ali Aydın, dönüşte aracının motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gördü. Site sakinleri yanan araca konutlardan hortumlarla su sıkarak yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

Yangının aracın elektrik aksamından meydana geldiği tahmin ettiğini söyleyen araç sahibi Ali Aydın, "Allah korudu. Erken müdahale edip aracımı tamamen yanmadan söndürdük. Site alanında aracın patlama durumu olabilirdi" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te alev alan aracı site sakinleri söndürdü

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

 İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi

İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi

 El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title