Emet Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor
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Emet Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor

Emet Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Belediye Sosyal ve Kültürel Tesisler Kompleksi Fitness Salonu ve Kadın Konukevi hizmete açıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Belediye Sosyal ve Kültürel Tesisler Kompleksi Fitness Salonu ve Kadın Konukevi hizmete açıldı.

Emet Belediyesi tarafından Kaynarca Mahallesi'nde bulunan eski sağlık lisesi binasının 2. katı sosyal ve kültürel tesisler kompleksine dönüştürülürken, ilk aşamada, kapalı spor salonunda bulunan Fitness salonu bu binaya taşınarak hizmete açıldı.

İlçede Salı pazarının kurulduğu alanda bulunan binanın giriş katındaki salon kadınları için kadın konuk evine çevrilerek hizmete başlarken, burada ilçe merkezinden ve köylerden gelen bayan vatandaşlar için dinlenme salonu olarak dizayn edildi. Kadın konuk evinin Salı günleri bayanlara hizmet vereceği, ayrıca ücretsiz çay hizmeti de vereceği bildirildi.

Toplumun her kesiminden vatandaşın çeşitli sportif ve sosyal imkanlardan yararlanmaları adına bu tür tesisleşmelere önem verdiklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Yaşamın her anında çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel mekanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bakınız gençlik merkezimiz tamamlanmak üzere, halkımızın aileleri ile şehir merkezinde eğlenip dinlenebilmeleri adına Dr. Fazıl Bey kafe, park, restoran tamamlanmak üzere. Bunun yanında Dere mahallesi Yağcık köprüsü mesire alanı çalışmalarımız sürüyor. Kaynarca mahallemizdeki eski sağlık lisesi binamızda ise belediyemiz tarafından 2 adet Fitness salonu hizmete açıldı. Kadınlarımız için Kadın konuk evimiz hizmete açıldı. Salı günleri ilçe merkezi ve köylerimizden gelen kadınlarımız, pazar içinde bulunan tesisimizde kendilerine ayrılan bölümde dinlenip eğlenebilecekler. Bu binamızda tespit edilecek branşlarda gençlerimiz için çeşitli spor branşlarında bölümler de açacağız. 2 adet Fitnes salonu hizmette olan binamızda yarından itibaren kadın konuk evimiz de kadınlarımızın hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun "dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor
Emet Belediyesi yatırımlarına aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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